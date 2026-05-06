Matrimonio a scuola per due docenti di Piacenza | si conoscono durante il consiglio di classe e si innamorano

Due insegnanti di Piacenza si sono sposate dopo aver iniziato a frequentarsi durante un consiglio di classe. La loro conoscenza è nata tra i banchi di scuola, e successivamente hanno deciso di unirsi in matrimonio. L’evento si è svolto all’interno dell’istituto scolastico, trasformando l’ambiente in una cornice insolita ma significativa per la coppia. La notizia è stata pubblicata dal sito Orizzonte Scuola Notizie.

L’ambiente scolastico si è trasformato nella cornice perfetta per celebrare un matrimonio. Come segnalato dalla redazione di Skuola.net, un istituto di Piacenza ha ospitato le nozze di due suoi professori. Si tratta di una professoressa di lingua inglese e del docente di scienze motorie. La dinamica di questa unione risulta del tutto particolare. I due insegnanti, infatti, condividevano gli spazi della medesima scuola da diverso tempo: la professoressa vi prestava servizio da sei anni, mentre il collega da tre. Eppure, le loro strade faticavano a incrociarsi. Le ore di lezione in palestra assorbivano la quasi totalità dell’orario di servizio del professore, tenendolo lontano dalle aule del plesso principale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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