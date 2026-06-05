Scritte contro Giorgia Meloni sui gradoni del Bonvi Parken condanna bipartisan

Notizia in breve

Nella notte, l'anfiteatro del Bonvi Parken è stato danneggiato da atti vandalici con scritte in vernice rossa e nera. Tra le scritte, una contiene riferimenti offensivi e auguri di morte rivolti alla Presidente del Parlamento. L'episodio ha suscitato condanna da parte di esponenti di diversi schieramenti politici. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili.