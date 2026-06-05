Scritte contro Giorgia Meloni sui gradoni del Bonvi Parken condanna bipartisan
Nella notte, l'anfiteatro del Bonvi Parken è stato danneggiato da atti vandalici con scritte in vernice rossa e nera. Tra le scritte, una contiene riferimenti offensivi e auguri di morte rivolti alla Presidente del Parlamento. L'episodio ha suscitato condanna da parte di esponenti di diversi schieramenti politici. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili.
Un grave atto vandalico a sfondo politico ha sfregiato nella notte l'anfiteatro del Bonvi Parken. Tra le varie scritte vergate sui muri con vernice rossa e nera, ne è apparsa una dal contenuto inaccettabile, contenente pesanti riferimenti e auguri di morte all'indirizzo della Presidente del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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