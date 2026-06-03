Scritte contro Meloni solidarietà bipartisan

Nel quartiere, nel sottopasso del cavalcavia dell'Affrico, sono apparse scritte contro il premier. Il messaggio è stato segnalato e si richiede la rimozione immediata. Nessuna altra indicazione su chi possa averle realizzate o sul contenuto specifico delle scritte. La vicenda ha suscitato reazioni di solidarietà bipartisan tra i residenti. Le autorità competenti stanno valutando le modalità per intervenire e cancellare le scritte il prima possibile.

“Queste scritte apparse oggi nel nostro quartiere nel sottopasso del cavalcavia dell'Affrico devono essere rimosse subito. Solidarietà da parte mia e del Consiglio di Quartiere 2 alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, siamo fermamente contrari a queste scritte che offendono e minacciano le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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