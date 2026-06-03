Scritte antisemite al Bonvi Parken la denuncia di FdI | Preoccupante clima d' odio

Notizia in breve

Al Bonvi Parken, recentemente riaperto dopo lavori di restauro, sono state trovate scritte antisemite. La denuncia è stata presentata da un rappresentante di un partito politico di centrodestra, che ha definito il fatto preoccupante. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto delle scritte o sul momento preciso in cui sono state realizzate. La polizia sta indagando per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora individuata o arrestata.