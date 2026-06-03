Scritte antisemite al Bonvi Parken la denuncia di FdI | Preoccupante clima d' odio
Al Bonvi Parken, recentemente riaperto dopo lavori di restauro, sono state trovate scritte antisemite. La denuncia è stata presentata da un rappresentante di un partito politico di centrodestra, che ha definito il fatto preoccupante. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto delle scritte o sul momento preciso in cui sono state realizzate. La polizia sta indagando per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora individuata o arrestata.
L'anfiteatro del Bonvi Parken, recentemente restituito alla città dopo un atteso intervento di ripristino, è già finito nel mirino dei vandali. A denunciare l'accaduto è Elisa Rossini, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, che punta il dito contro il degrado e il clima d'odio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Ddl antisemitismo, La Russa: Chi lo critica dice sciocchezze
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