Durante la cerimonia del 25 aprile, alcuni rappresentanti di associazioni e autorità hanno lasciato la piazza mentre la banda eseguiva “Bella Ciao”. Questa scelta è stata commentata dal Partito Democratico locale, che ha definito il gesto come un’offesa per la comunità. Il partito ha ricordato che questa giornata e la canzone sono simboli condivisi da tutti e non dovrebbero essere oggetto di divisioni.

Il 25 Aprile è di tutti, “Bella Ciao” è di tutti.Quello che è successo a Manfredonia durante le celebrazioni della Liberazione non può passare sotto silenzio. Vedere rappresentanti di associazioni e autorità abbandonare la cerimonia mentre la banda intonava le note di “Bella Ciao” è un gesto che ferisce la nostra comunità e la nostra storia. Bella ciao non è una canzone di parte, è il canto di chi ha scelto la libertà. Tra i partigiani c’erano cattolici, militari, monarchici, socialisti e comunisti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - PD Manfredonia: “Vedere rappresentanti di associazioni e autorità abbandonare la cerimonia mentre la banda intonava le note di “Bella Ciao” è un gesto che ferisce la nostra comunità”

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