Differenziata oltre il 74% a marzo | Grande soddisfazione per tutta la nostra comunità

Nel mese di marzo 2026, il Comune di Cesa ha registrato una percentuale di raccolta differenziata superiore al 74%, raggiungendo il 74,23%. Si tratta di un incremento rispetto ai mesi precedenti, che ha suscitato una soddisfazione generale tra gli abitanti e le autorità locali. La crescita nel conferimento di materiali separati rappresenta un risultato concreto nel settore della gestione dei rifiuti.

Il sindaco Guida: "È la dimostrazione concreta che, quando istituzioni e cittadini collaborano con responsabilità, è possibile raggiungere obiettivi importanti. Continueremo a lavorare per migliorare" Importante traguardo per il Comune di Cesa sul fronte ambientale: nel mese di marzo 2026 la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto il 74,23%, segnando un significativo aumento rispetto ai mesi precedenti. “Questo dato rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità - ha dichiarato il sindaco Enzo Guida -. È la dimostrazione concreta che, quando istituzioni e cittadini collaborano con responsabilità, è possibile raggiungere obiettivi importanti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Milan Primavera, tutta la soddisfazione di Renna dopo il Lecce: “Scesi in campo per dominare il gioco”Dopo cinque partite di campionato senza vittoria, il Milan Primavera torna a riassaporare il sapore del successo contro il Lecce.

Grande entusiasmo alla 25ª Parcocorsa: oltre 400 partecipanti da tutta ItaliaArezzo, 6 aprile 2026 – Grande entusiasmo alla 25ª Parcocorsa: oltre 400 partecipanti da tutta Italia Vincono Michele Pastorini e Valentina Mattesini...

Si parla di: Fiumicino vola nella differenziata: entra nella top 10.

Cesa, raccolta differenziata oltre il 74%: crescita nel mese di marzoCesa (Caserta) - Superata la soglia del 74% di raccolta differenziata nel mese di marzo 2026. Un dato che segna un passo avanti concreto nella gestione dei ... pupia.tv

Rifiuti, altri 237mila euro per il potenziamento dei centri Sat. Raccolta differenziata oltre il 68%Rifiuti, altri 237mila euro per il potenziamento dei centri Sat. Raccolta differenziata oltre il 68% ... msn.com