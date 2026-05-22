Senta, ma uno come lei, così netto, come ha fatto a fare tanta carriera nella musica di oggi? «Perché dice questo? Se volessi un autore per me, non cercherei mai uno yes-man. La sincerità e la schiettezza sono sempre state mie. Poi certo sono anche conquiste dell’età, ma è un percorso umano più che artistico. Mi sono liberato di tante cose». Perché ci mette la faccia proprio adesso? «Perché ho sentito di dover lasciare traccia. Non sono René Ferretti, che in Boris pensa “mamma mia la monnezza che ho fatto”. Non sputo nel piatto dove ho mangiato e dove continuo – anche se meno – a mangiare. Ho sempre difeso il mio lavoro, sono felice di tutte le canzoni che ho scritto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paolo Santo: «Non sono René Ferretti di Boris, non sputo nel piatto dove ho mangiato: ma anni di hit scritte per altri, anche basta. Mio padre Biagio Antonacci inorridirebbe se sapesse come funziona la musica oggi»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FEDERICO FRUSCIANTE COM'È MORTO: SVELATE LE CAUSE DEL DECESSO DEL FAMOSO YOUTUBER A 52 ANNI

Sullo stesso argomento

Andrea Dianetti: «A 9 anni ho perso mio padre, oggi vivo le ingiustizie degli altri come se fossero le mie. Al liceo mi prendevano a colpi di zaino in faccia e mi chiamavano Kledi»Cosa la spaventa dei quarant'anni? «Quando ero più piccolo i quarantenni mi sembravano delle persone grandissime: ora che si stanno avvicinando mi...

“Non ho mai letto un libro. Ho una forma di dislessia che non aiuta. Ogni tanto leggo poesie e ‘rubo’ dalla gente, gli anziani sono libri umani”: Biagio Antonacci racconta la sua “You&Me”L’idea del suo nuovo brano, “You&Me” gli è venuta “una mattina in auto: io e Paola stavamo portando a scuola nostro figlio Carlo.

Alcuni #discepoli risposero a Paolo: Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo (At 19,2). L’ammissione di #ignoranza, unita al desiderio di #conoscenza, è il punto di partenza per un autentico #discepolato. x.com

Ma chi è Paolo Antonacci aka Paolo Santo? Un autore di hit per gli altri e un figlio d’arte che non vuole più seguire le regole del mainstreamPaolo Santo è il figlio di Biagio Antonacci e anche l’autore di brani multiplatino, ma non solo. Oggi vuole dimostrarlo con il suo primo disco Superstar. L’aspetto da gesuita, l’attitudine da maless ... mowmag.com

Chi è il tuo santo preferito e la sua storia? reddit

Nel nuovo disco di Annalisa c’è un feat con Paolo SantoIn molti, alla lettura della tracklist del nuovo disco di Annalisa Ma io sono fuoco, in uscita il 10 ottobre, si sono chiesti: ma chi è Paolo Santo? È il secondo feat del progetto, dopo quello con ... rockol.it