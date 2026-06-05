Screening gratuiti in cinque città per le infezioni sessualmente trasmissibili | la campagna che rompe il tabù della prevenzione

Cinque città italiane ospitano una campagna di screening gratuiti per le infezioni sessualmente trasmissibili, tra cui clamidia e papillomavirus umano. Le infezioni, che interessano in particolare i giovani, sono in aumento. La campagna mira a incentivare la prevenzione attraverso test gratuiti, senza obbligo di prenotazione. La iniziativa si rivolge a uomini e donne, con l’obiettivo di ridurre il numero di infezioni non diagnosticate.

A preoccupare è soprattutto la situazione tra i più giovani. Alcune infezioni, come la clamidia, raggiungono infatti una prevalenza compresa tra il 9 e l'11% nella popolazione under 25, contro una media del 3-4% nella popolazione generale. Numeri che evidenziano quanto la prevenzione e la diagnosi precoce restino strumenti fondamentali per contenere la diffusione delle IST. Il peso dello stigma e dei falsi miti Nonostante l'ampia diffusione di queste infezioni, il tema della salute sessuale continua a essere accompagnato da imbarazzo, disinformazione e convinzioni errate. Molte persone tendono a sottovalutare il rischio oppure a rivolgersi a uno specialista soltanto in presenza di sintomi evidenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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