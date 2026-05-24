In Europa, le infezioni sessualmente trasmissibili sono aumentate del 303% rispetto agli anni precedenti. Gonorrea e sifilide sono ai massimi storici, con numeri mai registrati prima. I dati ufficiali mostrano un’impennata significativa delle diagnosi per entrambe le malattie. Le autorità sanitarie segnalano che l’incremento riguarda principalmente giovani adulti e adolescenti. Nessuna misura ha ancora invertito questa tendenza, e le infezioni continuano a crescere.

Le infezioni sessualmente trasmissibili, tra cui gonorrea e sifilide, hanno raggiunto livelli record in Europa. I nuovi dati pubblicati dall’Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) indicano un’impennata senza precedenti delle notifiche nel continente. In particolare, la gonorrea ha raggiunto quota 106.331 casi, segnando un aumento del 303% rispetto al 2015. Non va meglio per la sifilide, che nello stesso periodo è più che raddoppiata, sfiorando i 46mila casi. Sullo sfondo, la clamidia resta l’infezione sessualmente trasmissibile più notificata, con oltre 213mila casi registrati. A preoccupare è anche il raddoppio della sifilide congenita, trasmessa dalla madre al neonato durante la gravidanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Infezioni sessualmente trasmissibili ai massimi in Europa, record per gonorrea e sifilide +303%

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scuola: educazione sessuale, quali esperti

Notizie e thread social correlati

Allarme infezioni sessuali, Ecdc: “Livelli record, in 10 anni +300% gonorrea e raddoppia la sifilide”Secondo i dati pubblicati dall’European Centre for Disease Prevention and Control, nel corso degli ultimi dieci anni si è registrato un aumento del...

Leggi anche: Infezioni sessualmente trasmissibili in crescita tra i giovani: lo Spallanzani forma gli studenti

Temi più discussi: Infezioni sessualmente trasmissibili, l’Europa lancia l’allarme: Gonorrea ai massimi storici, sifilide in costante crescita; HIV e infezioni sessualmente trasmissibili in aumento tra i giovani. Spallanzani in prima linea; Infezioni sessualmente trasmissibili di origine batterica: livelli record in Europa; Infezioni sessuali, Ecdc: gonorrea e sifilide ai massimi in Europa.

Diminuisce l’uso del preservativo, aumentano le infezioni sessualmente trasmissibili e sempre più giovani si informano online, spesso fra contenuti scorretti o fuorvianti. La direttrice del Centro Operativo AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità spiega perché oggi x.com

Infezioni sessuali, allarme del Centro europeo per la prevenzione: Boom di sifilide e gonorreaPiù colpiti i maschi che hanno rapporti con i maschi, clamidia l'infezione più diffusa e preoccupa la sifilide congenita. Preservativo e test per difendersi. Lo Spallanzani forma gli studenti ... rainews.it

Malattie Sessualmente Trasmissibili: Allarme ECDC sui Livelli Record in EuropaScopri l'allarme sulle malattie sessualmente trasmissibili: analisi dei dati e strategie di prevenzione per la salute pubblica. microbiologiaitalia.it