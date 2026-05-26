Infezioni sessualmente trasmissibili Synlab lancia campagna prevenzione ?
Ogni giorno nel mondo oltre un milione di persone contrae un'infezione sessualmente trasmissibile curabile, come clamidia, gonorrea, sifilide o tricomoniasi. La notizia arriva in un momento in cui si discute di campagne di prevenzione, anche da parte di enti specializzati. La diffusione di queste infezioni rappresenta un problema di salute pubblica, con numeri che evidenziano la necessità di sensibilizzare e promuovere pratiche sicure.
Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Ogni giorno oltre 1 milione di persone nel mondo contrae un'infezione sessualmente trasmissibile (Ist) curabile, come clamidia, gonorrea, sifilide o tricomoniasi. Secondo i dati del sistema di sorveglianza dell'Istituto superiore di sanità, negli anni successivi alla pandemia si è registrato un trend in costante aumento delle infezioni sessualmente trasmissibili, incluse alcune patologie considerate fino a pochi anni fa meno diffuse, come il gonococco. In particolare, alcune infezioni come la clamidia raggiungono una prevalenza fino al 9-11% nella popolazione under 25, rispetto a una media del 3-4% nella popolazione generale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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