screening cuore prevenzione a monticello

A Monticello si è svolto un evento dedicato allo screening cardiaco, con una buona affluenza di partecipanti. La giornata ha visto molte persone sottoporsi a controlli e visite gratuite, focalizzate sulla prevenzione delle malattie del cuore. L'iniziativa ha coinvolto la comunità locale, offrendo un’occasione per verificare lo stato di salute e sensibilizzare sulla cura del sistema cardiovascolare.

CINIGIANO Una giornata dedicata alla prevenzione che ha registrato una partecipazione significativa da parte della comunità. La Misericordia di Monticello Amiata traccia un bilancio positivo dello screening cardiologico gratuito che si è svolto nei locali della Confraternita e dell’ambulatorio del paese, organizzato in collaborazione con l’ associazione Farfalla. L’iniziativa ha consentito ai cittadini di sottoporsi gratuitamente a controlli cardiologici, con elettrocardiogrammi, misurazione della pressione arteriosa, rilevazione della saturazione e colloqui con medici specialisti. Un servizio particolarmente apprezzato dalla popolazione, che ha risposto numerosa all’appuntamento dedicato alla tutela della salute e alla prevenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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