una vela per il cuore screening gratuiti di prevenzione cardiovascolare al giglio

Un'iniziativa di screening gratuito per la prevenzione delle patologie cardiovascolari si svolge sull'isola del Giglio. La campagna, organizzata da un team specializzato, prevede controlli gratuiti rivolti alla popolazione locale. L'evento si svolge in una struttura dedicata, con l'obiettivo di offrire diagnosi tempestive e sensibilizzare sulla salute del cuore. L'iniziativa si inserisce in un programma più ampio di prevenzione promosso sul territorio.

Isola del Giglio (Grosseto), 9 aprile 2026 – La campagna di prevenzione cardiovascolare Cardioteam. Una vela per il cuore, promossa da Cardioteam Foundation con il sostegno della Fondazione Sanlorenzo, approda a Giglio Porto, Isola del Giglio (Grosseto) dal 20 aprile al 2 maggio, portando anche nelle realtà insulari servizi sanitari specialistici gratuiti e attività di sensibilizzazione sui corretti stili di vita. La barca a vela Serena, fulcro operativo della campagna, è salpata nelle settimane scorse da Punta Ala con destinazione iniziale l’Isola d'Elba, prima tappa del tour 2026, e prosegue ora la sua rotta verso il Giglio, dove si trasformerà in un vero e proprio ambulatorio galleggiante al servizio della comunità locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Camerino: Cardiologia Aperta con screening gratuiti dal 9 al 15 febbraio per la prevenzione cardiovascolare.La Cardiologia dell’ospedale di Camerino apre le porte alla comunità per una settimana di screening gratuiti e consulenze mediche telefoniche,...

Truck tour Banca del cuore: screening di prevenzione cardiovascolare in piazzaSarà possibile prenotare lo screening di prevenzione cardiovascolare collegandosi al sito web www.

Temi più discussi: CREOSTUDIOS FIRMA LA COMUNICAZIONE DI UNA VELA PER IL CUORE 2026; ’Pasquavela’ pronta a salpare. Confermate le regate parallele; Concorso Letterario Il Gabbiano Azzurro - Edizione zero: partecipanti e vincitori; Napoli, una canzone per Domenico Caliendo: la memoria durante la festa dei Gigli di Barra.

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Una vela per il cuore: le tappe del viaggio 2026Il viaggio della prevenzione torna sulle piccole isole Riceviamo e pubblichiamo. Cardioteam – Una vela per il cuore, la campagna di prevenzione cardiovascolare promossa dalla Cardioteam Foundation con ... expartibus.it

Pasqua all' Isola del Giglio, il Diamante dell'Arcipelago Toscano Immaginate il profumo dell’elicriso e del rosmarino selvatico che vi accoglie appena sbarcati a Giglio Porto. La Magia nel perdersi tra i vicoli medievali di Giglio Castello, sospesi tra cielo e mare, - facebook.com facebook