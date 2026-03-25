Da 27 al 29 marzo, in piazza Vittorio Emanuele II a Brindisi, si svolgerà la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare “Truck tour Banca del Cuore 2025-2026”. La manifestazione, promossa dalla fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale, torna dopo il successo delle edizioni precedenti, offrendo screening gratuiti di prevenzione in strada.

Sarà possibile prenotare lo screening di prevenzione cardiovascolare collegandosi al sito web www.bancadelcuore.it o scaricando l’app Banca del Cuore da Apple Store o Google Play per individuare giorno e fascia oraria preferita tra quelle ancora disponibili. Grazie al progetto Banca del Cuore, ideato e coordinato da Michele Gulizia, responsabile del settore operativo autonomo Banca del Cuore e direttore della cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania, verrà consegnata a tutti i cittadini che si si sottoporranno ai controlli una BancomHeart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Truck tour Banca del cuore: screening di prevenzione cardiovascolare in piazza

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Dal 23 al 25 MARZO il "Truck Tour Banca del Cuore" ti aspetta a #Bari, dove potrai effettuare GRATUITAMENTE e in totale sicurezza un controllo per la valutazione dello stato di salute del tuo cuore Per informazioni: periltuocuore.it #BancadelCuore x.com