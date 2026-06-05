Un'auto è stata rapinata in una zona residenziale, con i ladri che sono entrati in casa. Il proprietario, un uomo di 62 anni, ha scoperto i malviventi e li ha affrontati, ricevendo un colpo alla testa. La polizia sta indagando sull'episodio avvenuto in provincia. Nessuna informazione è stata resa nota sui ladri o sul loro eventuale coinvolgimento con altri reati. Il proprietario è stato soccorso e portato in ospedale per le ferite.

Violenta rapina in un’abitazione di Cassola. Il proprietario affronta i ladri, ma viene ferito alla testa Video di Antenna TRE – E’ ancora tanto il senso di paura e angoscia che attanaglia Claudio Vettorazzo, l’imprenditore 62enne, vittima di una violenta rapina nella sua abitazione di via Papa Giovani 23°, a due passi dal centro di Cassola (Vicenza). Vettorazzo era rientrato dal suo capannone di carpenteria metallica, accanto alla casa dove vive, quando, dopo avere aperto le finestre delle camere, scendendo nell’interrato per gettare le immondizie, si è trovato davanti un individuo, con il volto coperto da un passamontagna, armato di cacciavite, che l’ha minacciato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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SCOPRE I LADRI IN CASA E LI AFFRONTA, 62ENNE FERITO: «LO RIFAREI ANCHE SE HO RISCHIA... | 01/06/2026

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Rientra a casa e scopre i ladri: tabaccaio muore poco dopoUn tabaccaio di 63 anni è morto poco dopo aver scoperto dei ladri nella sua casa ad Avezzano.

Temi più discussi: Scopre i ladri in casa, lotta con loro e resta ferito. Uno mi ha detto Ti uccido, poi mi ha colpito alla testa; CASSOLA | SCOPRE I LADRI IN CASA E LI AFFRONTA, 62ENNE FERITO: LO RIFAREI ANCHE SE HO RISCHIA…; Scopre di aver subito un furto, tabaccaio muore per un malore; Rientra a casa, scopre un’effrazione e si sente male: morto 63enne.

Scopre i ladri in casa, accusa un malore e muoreHa scoperto che i ladri erano entrati in casa sua, quindi ha avuto un malore che gli è costata la vita. È quanto successo ieri sera ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, dove un 63enne, tabaccaio mol ... blitzquotidiano.it

CASSOLA | SCOPRE I LADRI IN CASA E LI AFFRONTA, 62ENNE FERITO: LO RIFAREI ANCHE SE HO RISCHIA…Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l’utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale ... antennatre.medianordest.it

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