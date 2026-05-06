Anziana in sedia a rotelle rapinata i ladri fuggono in auto | la polizia scopre il covo e li arresta

Nel pomeriggio del 5 maggio a Casal Bertone, a Roma, un'anziana in sedia a rotelle è stata vittima di una rapina. I ladri sono fuggiti a bordo di un'auto e, poco dopo, la polizia ha rintracciato il loro covo, procedendo all’arresto. L’episodio ha coinvolto una persona che si trovava in condizioni di vulnerabilità e si è svolto nel quartiere romano.

Uno scippo ai danni di una persona indifesa. È successo nel pomeriggio del 5 maggio a Casal Bertone, a Roma. Un’anziana in sedia a rotelle è stata vittima di una rapina: una donna le ha strappato la catenina d’oro che portava al collo, per poi fuggire a bordo di un auto. Un colpo che sembrava sicuro, ma è stato presto sventato. L’intervento dei carabinieri è scattato in piazza De Cristoforis, al Tiburtino, verso le 17, quando la 79enne ha riferito l’accaduto alle forze dell’ordine. Il covo della banda. Le indagini hanno permesso di rintracciare velocemente i due responsabili della rapina e di fermare una donna di 37 anni, in possesso della refurtiva, e di un 31enne alla guida dell’auto.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Rapina choc a Casal Bertone: anziana in sedia a rotelle assaltata in piazza. Poi la scoperta nel covo Torino, rapinata disabile in sedia a rotelle: arrestato marocchinoLa donna si trovava nei pressi di un supermercato insieme alla figlia di 19 anni quando è state avvicinate da due malviventi sopraggiunti in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sogliano Cavour, anziana sulla sedia a rotelle muore nel rogo della sua abitazione; Anziano in sedia a rotelle rapinato in zona stazione: presi dai carabinieri; Scoppia un incendio in casa, anziana in sedia a rotelle non riesce a fuggire e muore carbonizzata; ?A 105 anni assegnata al pediatra: l'errore digitale che trasforma l'anziana in una bambina di 5 anni. Anziana in sedia a rotelle rapinata, i ladri fuggono in auto: la polizia scopre il covo e li arrestaUno scippo ai danni di una persona indifesa. È successo nel pomeriggio del 5 maggio a Casal Bertone, a Roma. Un’anziana in sedia a rotelle è stata vittima di una rapina: una donna le ha strappato la ... msn.com Roma, strappano la collana a un’anziana in sedia a rotelle: tre denunciati dai CarabinieriUn’aggressione ai danni di un’anziana in sedia a rotelle ha portato a Roma alla denuncia di tre persone da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, nell’ambito di un’operazione contro furti con s ... msn.com Rapina choc a Casal Bertone: anziana in sedia a rotelle assaltata in piazza. Poi la scoperta nel covo ift.tt/6kUoitf x.com Rimini, anziana trovata a terra in via Siracusa: ipotesi caduta dal balcone Leggi qui: https://altarimini.it/rimini-anziana-trovata-a-terra-in-via-siracusa-ipotesi-caduta-dal-balcone.php - facebook.com facebook