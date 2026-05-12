Scontro tra camion e auto sulla E45 | strada chiusa in entrambe le direzioni e traffico paralizzato
Un incidente tra un camion e un’auto sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) ha portato alla chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni tra Valsavignone e Verghereto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre il traffico risulta completamente bloccato nel tratto interessato. La strada rimane chiusa fino a nuove disposizioni.
La strada statale 3bis “Tiberina” (E45) è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente tra Valsavignone e Verghereto. Il traffico lungo la direttrice Roma-Cesena è deviato sulla viabilità alternativa con uscita obbligatoria a San Sepolcro (per chi viaggia in direzione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Salerno, lavori in tangenziale: traffico paralizzato in entrambe le direzioni
Schianto fra quattro auto e un camion sulla E45. Chiusa la stradaPerugia, 20 aprile 2026 – Quattro veicoli e un mezzo pesante coinvolti nell’incidente sulla E45.
Argomenti più discussi: Dalmine, scontro tra una bisarca e un’auto: quattro feriti in autostrada. Coinvolti tre bambini; Autostrada A1, incidente in galleria tra camion e furgone; Scontro tra camion in zona industriale, un mezzo si ribalta; Modena, scontro tra moto e camion: morto centauro 24enne.
Scontro tra due camion sulla A22 tra Chiusa e Bressanone: autista incastrato e code. facebook
Dalmine, scontro tra un camion e un’auto: quattro feriti in autostrada. Coinvolti tre bambini x.com
Qualcosa che mi frulla in testa tra Call of Cthulhu e DND. reddit
Scontro tra bus e camion sulla Statale 121: traffico in tiltAncora una volta la SS 121 è scenario di incidenti stradali. Nei pressi dello svincolo di Valcorrente, in direzione Catania, territorio di Belpasso, è avvenuto uno scontro tra un pullman e un camion, ... catania.liveuniversity.it