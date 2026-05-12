Scontro tra camion e auto sulla E45 | strada chiusa in entrambe le direzioni e traffico paralizzato

Un incidente tra un camion e un’auto sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) ha portato alla chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni tra Valsavignone e Verghereto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre il traffico risulta completamente bloccato nel tratto interessato. La strada rimane chiusa fino a nuove disposizioni.

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