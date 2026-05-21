Mornico scontro tra auto e moto sulla Provinciale 573 | centauro in ospedale con l’elisoccorso

Nella mattinata di giovedì 21 maggio, sulla Provinciale 573 che collega Mornico al Serio con Calcinate, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero per trasportare il centauro ferito in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

L’incidente intorno alle 8.30 di giovedì 21 maggio al confine con Calcinate. Coinvolte due persone Mornico al Serio. Incidente tra auto e moto nella mattinata di giovedì 21 maggio a Mornico, al confine con Calcinate, lungo la Provinciale 573. L’allarme è scattato intorno alle 8.30 e ha mobilitato i soccorsi per uno scontro che ha coinvolto due persone. Si tratta di un uomo di 41 anni e di una persona di 56 anni. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un mezzo di soccorso avanzato e l’elisoccorso decollato da Bergamo. In campo anche i carabinieri di Calcinate. Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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