Scontro tra auto e moto a Podenzano

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato nella mattina del 5 giugno a Podenzano. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi per i coinvolti. I dettagli sull’accaduto non sono stati comunicati. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. La polizia sta svolgendo le verifiche del caso.

Fortunatamente non ha portato a gravi conseguenze l’incidente avvenuto nella mattinata del 5 giugno a Podenzano. Lungo la statale 654, a centro paese, un’auto e una moto si sono scontrate. A farne le spese il motociclista soccorso: fortunatamente per lui solo qualche lieve trauma. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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