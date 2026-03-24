Scontro tra un' auto e una moto | un 50enne all' ospedale

Da ilpiacenza.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito nella mattinata di martedì 24 marzo a causa di un incidente stradale avvenuto lungo strada Dossarelli dove è avvenuto lo scontro tra un'auto e una moto. L'uomo, in sella alla moto Bmw Gs, è stato soccorso dal 118 intervenuto con automedica e ambulanza della Croce bianca. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente della vettura, una Fiat Panda. Sul posto gli agenti della Polizia locale per chiarire la dinamica e le cause dell'incidente. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. «Abbiamo smarrito il nostro gatto Raji. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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