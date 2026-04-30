In moto contro un' auto che taglia la strada | un ferito a Podenzano

Nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, un incidente si è verificato nel centro di Podenzano coinvolgendo un motociclista e un'auto. Secondo le prime informazioni, il motociclista ha tentato di evitare un veicolo che stava attraversando la strada senza rispettare le regole, finendo per cadere e riportare ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e le prime verifiche.

Un motociclista è finito all'ospedale nel pomeriggio di giovedì 30 aprile a causa di un incidente avvenuto nel centro abitato a Podenzano. Il motociclista stava viaggiando in direzione di Piacenza quando si è scontrato con un'auto che è uscita da via Nastrucci. Sul posto l'autoinfermieristica del.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Incidente a Sondrio, auto taglia la strada ad un 18enne in moto: brutta cadutaPaura questa mattina, martedì 21 aprile 2026, attorno alle 7:50, a Sondrio, dove un giovane ragazzo di 18 anni alla guida di una moto da cross è... L’Aquila, moto contro auto: giovane ferito dopo lo scontro? Cosa sapere Un motociclista ferito si scontra con un'auto in via Antica Arischia a L'Aquila giovedì.