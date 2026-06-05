Scontro frontale tra due auto sulla SP510 a Iseo | muoiono 2 sorelle
Due auto si sono scontrate frontalmente sulla SP510 a Iseo, provocando la morte di due sorelle a bordo di una Toyota. Le vittime, due giovani donne, sono decedute sul posto. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche una Kia e un’altra vettura, ma non ci sono altri feriti. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di rimozione e ricostruzione dell’accaduto.
Coinvolte due auto: una Kia e una Toyota. Le due ragazze a bordo della Toyota sono morte sul colpo. Ferito gravemente, ma non in pericolo di vita, il conducente dell'altra auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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