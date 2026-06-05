Scontro frontale tra due auto sulla SP510 a Iseo | muoiono 2 sorelle

Notizia in breve

Due auto si sono scontrate frontalmente sulla SP510 a Iseo, provocando la morte di due sorelle a bordo di una Toyota. Le vittime, due giovani donne, sono decedute sul posto. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche una Kia e un’altra vettura, ma non ci sono altri feriti. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di rimozione e ricostruzione dell’accaduto.