Un senatore ha fermato una coppia gay a Fiumicino, chiedendo loro di allontanarsi per motivi di decoro. Secondo quanto riferito, l'uomo ha detto che la coppia disturbava l’ordine pubblico e ha invitato i due a lasciare l’area. La discussione è diventata uno scontro fisico, con il senatore che ha tentato di bloccare i due. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli esatti delle parole usate dal parlamentare.

Come si è sviluppato lo scontro fisico tra il senatore e la coppia?. Quali sono le parole esatte usate dal parlamentare per giustificare l'intervento?. Chi ha testimoniato l'accaduto all'interno della lounge di Fiumicino?. Perché questo episodio potrebbe influenzare il voto sul ddl Valditara?.? In Breve Luca Pirondini e le hostess intervengono per gestire la tensione nella lounge di Fiumicino. Ivan Scalfarotto e Cecilia D'Elia denunciano l'atto come discriminatorio verso l'orientamento sessuale. Riccardo Magi collega l'episodio al dibattito sul ddl Valditara in Senato. L'eurodeputato Alessandro Zan chiede al governo di prendere le distanze dal senatore Menia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro a Fiumicino: senatore Fdi ferma una coppia gay per decoro

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