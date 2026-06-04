Un senatore di Fratelli d’Italia ha criticato una coppia gay presente in una lounge dell’aeroporto di Fiumicino, chiedendo di evitare effusioni pubbliche e di farle “a casa propria”. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21, durante un battibecco tra il politico e i presenti. Non sono stati riportati altri dettagli o conseguenze legali legate all’episodio.

“Niente carezze ed effusioni in pubblico”. Sono passate da poco le 21 e alla lounge Ita dell’aeroporto di Fiumicino, in un attimo, scoppia un battibecco. Protagonista il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia che nota due ragazzi scambiarsi effusioni al tavolino accanto. Stanno facendo una videochiamata con degli amici scambiandosi qualche carezza, ma questo al senatore meloniano non va bene. Non gli va giù. Non è ammissibile, per lui. Così reagisce: “ Ora basta, le effusioni fatele a casa vostra “. Una scena che non passa inosservata. I due ragazzi protestano, non capiscono cosa hanno fatto di male se non scambiarsi qualche gesto d’amore in pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fiumicino, il senatore di FdI Menia attacca una coppia gay all’aeroporto: “Basta effusioni, fatele a casa vostra”

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