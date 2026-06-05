Durante l’attesa di un volo all’aeroporto di Fiumicino, un senatore di Fratelli d’Italia si è rivolto con insulti a una coppia omosessuale che stava facendo una videochiamata, accusandola di aver avuto comportamenti eccessivi. Il politico ha commentato le effusioni della coppia, considerandole inappropriate. L’episodio è avvenuto nella lounge dell’aeroporto, mentre la coppia si trovava impegnata in una conversazione con amici. Nessuna azione legale è stata ancora confermata.

In attesa di un volo Ita Airways nella lounge dell’ aeroporto di Fiumicino, il senatore meloniano Roberto Menia si è scagliato contro una coppia omosessuale che, durante una videochiamata con amici, si era lasciata andare – a suo modo di vedere – a qualche carezza e abbraccio di troppo. «Questo è un posto pubblico, non potete fare quello che volete», ha urlato l’esponente di Fratelli d’Italia alla coppia, formata da due uomini sulla quarantina: «Le effusioni fatevele a casa vostra, non qui». Vista l’ira di Menia, che non accennava a calmarsi, la coppia è stata costretta a chiamare una hostess di Ita Airways per chiedere aiuto. Menia non si pente: «Sono stati poco civili». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il senatore Menia (FdI) si scaglia contro una coppia gay all’aeroporto di Fiumicino

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