A aprile, i volumi di acquisto alimentari sono diminuiti, mentre i ricavi sono aumentati. Questa contraddizione si verifica perché i prezzi sono saliti e le persone hanno acquistato meno quantità di prodotti. Nel frattempo, il settore dell’e-commerce sta cercando di recuperare le perdite, adottando strategie per incentivare gli acquisti e migliorare le vendite online.

Perché i volumi alimentari sono crollati nonostante l'aumento dei ricavi?. Come sta riuscendo l'e-commerce a invertire la rotta negativa?. Quali strategie possono salvare i piccoli negozi dal calo delle vendite?. Cosa accadrà alla domanda di beni alimentari nei prossimi mesi?.? In Breve E-commerce cresce volumi dell'8,7% e valore dell'8,4% ad aprile 2026.. Settore alimentare cala volumi del 2,6% nonostante aumento valore dello 0,4%.. Piccoli negozi registrano riduzione vendite alimentari del 1,9% su base tendenziale.. Spesa totale aumenta del 1,6% in valore ma cala volumi dello 0,3%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontrini più salati, carrelli più leggeri: il paradosso di aprile

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