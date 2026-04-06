Negli ultimi anni, le donne si sono avvicinate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale a un ritmo superiore rispetto agli uomini. Questo trend si manifesta in vari settori, dove le donne adottano tecnologie e strumenti legati all’IA con maggiore rapidità. Tuttavia, questa maggiore familiarità si accompagna anche a un aumento dell’esposizione a rischi e vulnerabilità legati all’uso di queste tecnologie.

Le donne stanno imparando a usare l’ intelligenza artificiale più velocemente degli uomini. Fin qui, tutto bene. Poi però si scopre che sono anche più esposte ai lavori che l’intelligenza artificiale può automatizzare. Non è una provocazione, è quello che emerge da un’analisi del World Economic Forum. La sintesi è semplice, quasi brutale. I lavori svolti dalle donne sono quelli più esposti all’automazione (foto di Wocintechchat via Unsplash). I lavori svolti dalle donne sono quelli più a rischio automazione. Le donne si aggiornano più in fretta proprio in quei settori che rischiano di sparire prima. Il paradosso è tutto qui. Il divario nelle competenze collegate all’uso dell’intelligenza artificiale si restringe in 74 Paesi su 75. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Più competenti ma più esposte: le donne e il paradosso dell’IA

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