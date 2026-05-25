Intasca i soldi delle visite per 6000 euro sconto di pena per dirigente medico casertano del ' Santobono Pausilipon'

La Cassazione ha ridotto la pena di un dirigente medico di 72 anni, condannato per aver intascato circa 6.000 euro di soldi delle visite. La decisione riguarda il ricorso presentato da D'Agostino, che lavora in un ospedale della zona. La Corte di Cassazione, presieduta da Ricciarelli, ha stabilito uno sconto di pena rispetto alla condanna precedente. La vicenda riguarda la gestione di fondi legati alle prestazioni sanitarie.

La sesta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Massimo Ricciarelli, si è pronunciata sul ricorso di Valter Gabriele D'Agostino, 72enne di Sparanise,dirigente medico dell'A.O.R.N. ‘Santobono Pausillipon’ di Napoli, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli.I giudici. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Sanità quanti soldi servono per farla funzionare

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