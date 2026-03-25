I lavori per il rifacimento del ponte sullo scolo Lama in via Trieste sono stati temporaneamente sospesi. Il progetto, che prevedeva interventi sui cavi dell’alta tensione, non è stato avviato finora. Nessuna data ufficiale è stata comunicata per una possibile ripresa dei lavori. La situazione rimane in sospeso fino a ulteriori comunicazioni.

I lavori per il rifacimento del ponte sullo scolo Lama in via Trieste non partiranno, non per il momento almeno. L’avvio era previsto a inizio anno, ma la presenza ‘imprevista’ di un cavo dell’alta tensione gestito da Terna ha fermato tutto, costringendo gli uffici comunali ad aggiornare il progetto di rifacimento del ponte. Ad annunciarlo è stato ieri, in consiglio comunale, l’assessore Massimo Cameliani rispondendo a un question time presentato dal capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Nicola Staloni. A questo punto è da escludere che i lavori, con conseguente interruzione della viabilità, possano partire nei prossimi mesi, difficilmente prima della fine dell’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte sullo scolo Lama. Progetto da rifare per i cavi dell’alta tensione

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