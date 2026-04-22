Aereo urta i cavi dell'alta tensione e si schianta nel parcheggio | il video ripreso dai passanti in California

Un aereo ha urtato i cavi dell’alta tensione e si è schiantato in un parcheggio vicino a Los Angeles. Testimoni presenti sul posto hanno riferito di aver visto le scintille scaturite dall’incidente. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno messo in sicurezza l’area e soccorso eventuali feriti. Un video ripreso dai passanti mostra il momento in cui l’aereo entra in contatto con i cavi.

"Si vedevano le scintille" hanno raccontato i testimoni dell'incidente aereo avvenuto a nord di Los Angeles. Il pilota è stato estratto vivo dai passanti prima dell'arrivo dei soccorsi e poi portato in ospedale dove rimane ricoverato. Fortunatamente non ci sono altre persone coinvolte.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Usa, piccolo aereo si schianta in un parcheggio in California(LaPresse) – Nella giornata di lunedì un pilota di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo che il suo piccolo aereo è precipitato nel parcheggio del... Magione, tragedia nella notte: due gemelli di 23 anni folgorati dai cavi dell'alta tensione. Uno ha cercato di salvare l'altroFrancesco e Giacomo Fierloni, due gemelli di 23 anni, sono morti folgorati da una scarica elettrica mentre tentavano di recuperare un volatile finito... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Ferito pilota esperto. Atterrando urta i cavi. Ultraleggero precipita. Aereo urta i cavi dell’alta tensione e si schianta nel parcheggio: il video ripreso dai passanti in CaliforniaSi vedevano le scintille hanno raccontato i testimoni dell’incidente aereo avvenuto a nord di Los Angeles. Il pilota è stato estratto vivo dai passanti prima dell’arrivo dei soccorsi e poi portato ... fanpage.it Incidente aereo tremendo: tocca cavi elettrici e si schianta sulle auto per stradaSpaventoso incidente per un aereo che dopo aver toccato dei cavi elettrici a bassa quota si è schiantato tra le auto. Dopo l’incidente che ha visto un velivolo sbattere contro una scogliera, ecco un ... newsmondo.it