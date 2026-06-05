Scomparsa e uccisa a 11 anni arrestato il papà di un' amichetta | È un pedofilo noto dal 2017 era già stato denunciato

Dopo una settimana di ricerche, è stato trovato il corpo senza vita di una bambina di 11 anni scomparsa giovedì 29 maggio vicino a Fleurance. È stato arrestato il padre di un’amichetta, considerato un pedofilo noto dal 2017 e già denunciato in passato. La polizia ha confermato l’arresto e sta indagando sulle cause della morte. La scomparsa e il ritrovamento hanno suscitato grande shock nella comunità locale.

Il caso di Lyhanna Bernard sconvolge la Francia. Dopo una settimana di ricerche è stato ritrovato il corpo senza vita di una bambina che dovrebbe appartenere alla studentessa di 11 anni, scomparsa nel nulla giovedì 29 maggio nella zona di Fleurance, villaggio non molto distante dalla città di. 🔗 Leggi su Today.it

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Bimba morta a Bordighera, arrestato compagno madre: le foto sul cellulare e i racconti choc

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