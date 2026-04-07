Tende un agguato all'ex al parco e la colpisce con calci e pugni | 45enne arrestato era già stato denunciato

Una donna è stata aggredita nel parco da un uomo di 45 anni, che le ha sferrato calci e pugni. La polizia di Brescia ha arrestato l'uomo, che era già stato denunciato in passato. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto subito dopo la segnalazione. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale per le cure.

La polizia di Stato di Brescia ha arrestato un 45enne per lesioni aggravate ai danni dell'ex compagna. L'uomo l'avrebbe aggredita dopo averle teso un agguato in un parco della città mentre la vittima passeggiava con il cane. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Colpisce la madre con calci e pugni e la ferisce con un oggetto, arrestato 55enne: donna in fin di vita 38enne si scaglia con calci, pugni e morsi contro i poliziotti all’ospedale Sant’Anna di Como: arrestatoUn 38enne originario di Castellanza (Varese) è stato arrestato dopo aver aggredito due poliziotti e una guardia giurata all'ospedale Sant'Anna di... Temi più discussi: Lo scherzo a Sinner, il suo team gli tende un agguato negli spogliatoi; Accoltellamento a scuola, parla lo studente: Nessun pentimento, volevo uccidere la prof; Ponticelli, il retroscena sull’omicidio di Fabio Ascione: forse ucciso per errore; VIDEO Jannik Sinner scherza e ride con un bambino al termine degli allenamenti a Montecarlo. «Sono incinta», ma lui la lascia e non riconosce il bambino: lei gli tende un agguato e gli spara alle gambeDice all'uomo con cui ha avuto una relazione di essere rimasta incinta ma lui si rifiuta di riconoscere la paternità del bambino. Così lei organizza «un vero e proprio agguato» e gli spara tre colpi ... leggo.it Ultrà incappucciati preparavano agguato a tifosi avversari con spranghe, 7 denunciati(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 01 APR - Un gruppo di ultrà della Civitanovese, con il volto travisato da cappucci, domenica scorsa si stava apprestando a tendere un agguato ai supporter della Maceratese ... msn.com Ciao a tutti ragazzi, mi potreste far vedere le vostre tende Non vorrei quelle con gli anelli, e neanke con le mantovane, ma mi piacerebbe qualcosa di moderno, avete idee - facebook.com facebook