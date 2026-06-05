Scippa catenina durante la Giornata dell' Arte | denunciato un 25enne

Un uomo di 25 anni è stato denunciato dopo aver scippato una catenina durante la “Giornata dell’Arte” a Sala Consilina. L’evento, rivolto agli studenti locali, ha visto momenti di tensione a causa dell’incidente. La polizia ha identificato il responsabile e ha avviato le procedure per la denuncia. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate.

Momenti di tensione nel corso della “Giornata dell’Arte” organizzata a Sala Consilina e dedicata agli studenti del territorio. Durante l’evento musicale che si stava svolgendo nell’area adiacente allo stadio comunale “Osvaldo Rossi”, un ragazzo di 25 anni, originario dell’area vesuviana, avrebbe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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