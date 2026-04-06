Scippa una catenina d' oro | arrestato 32enne

Un uomo di 32 anni è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver scippato una catenina d’oro. Il soggetto, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato fermato nel corso di un intervento legato a un episodio di rapina aggravata. L’arresto si è verificato in una zona frequentata da passanti e commercianti, dove gli agenti hanno recuperato anche l’oggetto sottratto.