Scippa una catenina d' oro | arrestato 32enne
Un uomo di 32 anni è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver scippato una catenina d’oro. Il soggetto, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato fermato nel corso di un intervento legato a un episodio di rapina aggravata. L’arresto si è verificato in una zona frequentata da passanti e commercianti, dove gli agenti hanno recuperato anche l’oggetto sottratto.
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne marocchino con precedenti di Polizia, per rapina aggravata.In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dell’Ufficio del Personale della Questura di Napoli, durante il servizio di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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