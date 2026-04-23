Un giovane di 25 anni è stato denunciato a Lodi dopo aver opposto resistenza agli agenti durante un controllo di identificazione. Durante l'intervento, ha cercato di allontanarsi e ha colpito gli agenti con calci e pugni. La polizia ha fermato l'uomo e avviato le procedure per la denuncia. Nessuno degli agenti ha riportato ferite gravi.

Lodi, 23 aprile 2026 – Ha opposto resistenza agli agenti, tentando di aggredirli, con calci e pugni, durante un controllo di polizia: per questo un cittadino egiziano di 25 anni è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e soggiorno irregolare sul territorio nazionale. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 21 aprile 2026, in via Lungo Adda Bonaparte, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio. Blitz disposto per innalzare il livello di sicurezza percepita e rafforzare la prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa nel Capoluogo. L’intervento. L’operazione ha visto impegnati equipaggi della Polizia di Stato della questura di Lodi, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e della Polizia Ferroviaria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calci e pugni agli agenti che cercando di identificarlo durante un controllo: denunciato 25enne

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