Sciolti due comuni Oggi ultimo giorno di campagna per ballottaggio

Oggi si conclude la campagna elettorale nei sei comuni della provincia di Napoli coinvolti nel ballottaggio di domani e dopodomani. È l'ultimo giorno prima del voto, che si svolgerà in due giornate. Non sono previste ulteriori attività di campagna elettorale in questa fase.

Si chiude oggi la campagna elettorale nei sei comuni della provincia di Napoli chiamati domenica e lunedì al voto per il ballottaggio. Riflettori puntati su Casalnuovo, Somma Vesuviana, Frattamaggiore, Pompei, Sorrento e Ottaviano, dove i candidati sono impegnati negli ultimi appuntamenti pubblici prima del silenzio elettorale. A Casalnuovo la vigilia è segnata dalle polemiche: la candidata del centrodestra Nicoletta Romano ha presentato un esposto a Prefettura e Procura denunciando presunte pressioni e intimidazioni finalizzate a condizionare il voto. Altra denuncia arrivata per presunte indicazioni di voto da parte del coordinatore dell’Ambito sociale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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