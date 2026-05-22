Ultimo giorno di campagna elettorale anche in 54 Comuni pugliesi ELENCO Al voto domenica e lunedì

Nell'ultima giornata di campagna elettorale, in 54 Comuni della Puglia si sono svolte iniziative e incontri pubblici in vista delle elezioni. Domenica e lunedì si voterà per il primo turno, con eventuali ballottaggi programmati per il 7 e 8 giugno. A livello nazionale, sono 726 i Comuni italiani chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali. La consultazione interessa diverse regioni e si svolge in un arco di due giorni, con le operazioni di voto che si svolgeranno in tutto il paese.

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