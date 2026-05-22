Ultimo giorno di campagna elettorale anche in 54 Comuni pugliesi ELENCO Al voto domenica e lunedì
Nell'ultima giornata di campagna elettorale, in 54 Comuni della Puglia si sono svolte iniziative e incontri pubblici in vista delle elezioni. Domenica e lunedì si voterà per il primo turno, con eventuali ballottaggi programmati per il 7 e 8 giugno. A livello nazionale, sono 726 i Comuni italiani chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali. La consultazione interessa diverse regioni e si svolge in un arco di due giorni, con le operazioni di voto che si svolgeranno in tutto il paese.
Primo turno 24-25 maggio, eventuali ballottaggi 7-8 giugno. Sono 726 i Comuni italiani in cui si andrà al voto per eleggere i sindaci e i consiglieri comunali. Le elezioni amministrative 206 riguardano anche 54 Comuni in Puglia. Alcune situazioni specifiche: Andria e Trani, le due città capoluogo (della stessa provincia) al voto quest’anno. Laterza, dovendo fare i conti con il calo demografico, ha un numero di abitanti attualmente inferiore a quindicimila, dunque cambia la modalità di scelta del sindaco e della composizione del consiglio comunale. —– Tratto da tuttitalia.it: Città metropolitana di Bari Bitetto Capurso Conversano Corato Grumo... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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