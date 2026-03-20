Ultimo giorno di campagna referendaria

Oggi si conclude la campagna referendaria con un'intensa giornata di comizi e interviste televisive. I rappresentanti politici si sono impegnati a promuovere le loro proposte davanti al pubblico e ai mezzi di comunicazione, cercando di convincere gli elettori a votare. La giornata è caratterizzata da incontri pubblici e interventi in diversi luoghi, segnando la fine di un periodo di attività elettorale.

La politica interna con l’ultimo giorno di campagna referendaria, fra comizi e interviste televisive. Domani, silenzio elettorale; domenica e lunedì urne aperte. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ultimo giorno di campagna referendaria Articoli correlati Leggi anche: "Votare No è femminista", l'ultimo folle appello di una campagna referendaria assurda La campagna referendaria al contrario di Gratteri e Nordio e le altre pillole del giornoTra dichiarazioni choc, ammissioni disarmanti e passi falsi, i due campioni del No e del Sì si «sbattono tantissimo» (cit). Ultimo giorno di campagna referendaria Una selezione di notizie su Ultimo giorno Temi più discussi: Referendum, ultimo giorno di campagna tra tensioni e caso Delmastro. Meloni: Resta al suo posto; Referendum Giustizia, fronte No chiude campagna. Meloni: Non temo contraccolpi; Cinque giorni al voto per il Referendum sulla Giustizia: le voci del Sì e del No; Referendum, l’Agcom ordina a Rete 4 e Nove il riequilibrio degli spazi in favore del NO. Cinque giorni al voto per il Referendum sulla Giustizia: le voci del Sì e del NoE' ormai agli sgoccioli la campagna elettorale verso gli appuntamenti di domenica 22 (dalle 7 alle 23) e lunedì 23 (dalle 7 alle 15) ... baritoday.it Referendum: ultimi giorni di campagna e iniziative che si moltiplicanoA Cosenza dibattito del Pd, con parlamentari e amministratori per il no. Mentre Fdi insiste: Vogliamo una magistratura non politicizzata ... rainews.it PASQUA SOLIDALE Domani ultimo giorno dei banchetti dell'ASLEM, che raccoglie fondi con la vendita di uova di cioccolato e colombe - facebook.com facebook Ultimo giorno di campagna. Io voto come dicono i giovani. Io voto NO. x.com