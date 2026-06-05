Scioglimento per camorra l' ex sindaco di Torre Annunziata | Amareggiato La nostra è una citta di persone perbene

Il Ministero dell’Interno ha deciso lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche. L’ex sindaco ha commentato: “Amareggiato, la nostra è una città di persone perbene”. La decisione è stata comunicata questa mattina, dopo indagini sulle presunte ingerenze criminali nell’amministrazione locale. La città resterà sotto commissariamento, e il provvedimento è stato adottato per motivi di sicurezza pubblica. La comunità si dice sorpresa e disorientata per la decisione.

"È una decisione che lascia profonda amarezza, personale e collettiva. Torre Annunziata è una comunità composta in larga parte da persone perbene". Così, all'indomani dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche, l'ex sindaco di centrosinistra Corrado Cuccurullo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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