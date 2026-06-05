L'ex sindaco ha espresso amarezza per una decisione presa, sottolineando che Torre Annunziata è una città composta in gran parte da persone perbene. Ha affermato che la scelta ha avuto un impatto personale e collettivo. Nessun dettaglio aggiuntivo o motivazione è stato fornito riguardo alla decisione stessa. La dichiarazione si concentra sulla percezione della comunità, senza entrare in specifici episodi o fatti.

Tempo di lettura: 2 minuti “È una decisione che lascia profonda amarezza, personale e collettiva. Torre Annunziata è una comunità composta in larga parte da persone perbene”. Così, all’indomani dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche, l’ex sindaco di centrosinistra Corrado Cuccurullo commenta il provvedimento del Consiglio dei ministri. Cuccurullo un mese fa si era dimesso dall’incarico dopo le accuse di “ombre e opacità” rivolte all’amministrazione cittadina dal procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso. “In questi anni il Comune ha sempre assicurato piena collaborazione alle forze dell’ordine,. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’ex sindaco Cuccurullo: “Torre Annunziata è una città perbene”

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SINDACO DIMISSIONARIO A TORRE ANNUNZIATA, CUCCURULLO: DELEGITTIMA INTERA CITTA'

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