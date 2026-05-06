La sceneggiata del sindaco di Torre Annunziata che si dimette dopo le parole del Procuratore sul contrasto alla camorra

Il sindaco di Torre Annunziata si è dimesso dopo le dichiarazioni del procuratore riguardo alla lotta contro la camorra. Le sue dimissioni sono arrivate in seguito alle affermazioni del rappresentante della procura, che ha affermato che le parole del sindaco avevano colpito un’intera comunità. La decisione è stata comunicata ufficialmente pochi giorni dopo il confronto pubblico tra le parti.

Le parole del procuratore Nunzio Fragliasso “hanno colpito un’intera comunità”. Con questa motivazione, ieri pomeriggio il sindaco di Torre Annunziata (Napoli) Corrado Cuccurullo (di centrosinistra) si è dimesso dalla carica di primo cittadino, al termine della cerimonia che ha dato avvio alla demolizione di Palazzo Fienga, quella che è stata la storica roccaforte del clan Gionta (quello che decretò la morte del giornalista Ginacarlo Siani). C’era già la commissione di accesso. Nel corso del suo intervento, il procuratore Fragliasso ha criticato l’operato dell’amministrazione Cuccurullo, già sottoposta dal 2 gennaio al vaglio della Commissione d’accesso e, per la seconda volta in pochi anni, a rischio scioglimento per infiltrazioni della camorra.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La sceneggiata del sindaco di Torre Annunziata che si dimette dopo le parole del Procuratore sul contrasto alla camorra Notizie correlate Torre Annunziata, sindaco Cuccurullo si dimette dopo sferzate su legalità del procuratore FragliassoTempo di lettura: 3 minutiUn terremoto politico a Torre Annunziata, dove si dimette il sindaco Corrado Cuccurullo, eletto nel 2024 con una coalizione... Leggi anche: Torre Annunziata, si dimette il sindaco Cuccurullo: “Da procuratore Fragliasso accuse gravi e ingiuste” Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: La sceneggiata del sindaco di Torre Annunziata che si dimette dopo le parole del Procuratore sul contrasto alla camorra. Torre Annunziata - Demolito Palazzo Fienga, bufera politica: il sindaco si dimette dopo le accuse del procuratoreStorico abbattimento del simbolo della camorra, ma le parole del procuratore Fragliasso scuotono la città: Cuccurullo lascia, mentre governo e istituzioni rilanciano la sfida alla criminalità ... stabiachannel.it Il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, ha presentato le dimissioni a causa delle critiche del procuratore Nunzio FragliassoMartedì Corrado Cuccurullo, sindaco di Torre Annunziata, in Campania, ha presentato le dimissioni a causa delle critiche del procuratore Nunzio Fragliasso durante la cerimonia per l’inizio dei lavori ... ilpost.it