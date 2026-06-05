Scienza arte e solidarietà Evento per i 45 anni della fondazione

Lunedì 8, alle Gallerie d’Italia in piazza della Scala, si terrà una serata dedicata a scienza, arte e solidarietà per i 45 anni dalla fondazione di un centro di ricerca. L’evento è promosso da un’associazione che si occupa di studi scientifici e attività culturali. La serata coinvolgerà vari interventi e momenti artistici, con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sulle attività del centro.

Una serata tra scienza, arte e solidarietà. Lunedì 8 l’associazione ’Centro Dino Ferrari’ ETS, celebra 45 anni dalla fondazione del Centro alle Gallerie d’Italia in piazza della Scala. Il ’Centro Dino Ferrari’ dell’Università degli Studi di Milano – Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, diretto dal professor Giacomo Comi e nato dalla visione dell’ingegner Enzo Ferrari, rappresenta da quasi mezzo secolo un’eccellenza internazionale nella diagnosi e nella ricerca sulle malattie neuromuscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari. Gli ospiti potranno visitare in esclusiva la mostra ’Arnaldo Pomodoro. Una vita’.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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