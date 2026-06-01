In 25 anni, una grande fondazione ha distribuito 41 milioni di euro attraverso 3.700 iniziative. Questi progetti coprono settori come povertà, disabilità, istruzione, carcere, Sla e cultura. La maggior parte degli interventi riguarda il contrasto alle povertà tradizionali e alle nuove forme di disagio. La rete Tiki Taka è stata uno dei programmi di supporto più noti, con numerosi interventi dedicati a varie fasce di popolazione.

Ben 41 milioni di euro erogati in 25 anni, su 3.700 progetti che spaziano fra contrasto a vecchie e nuove povertà, rete Tiki Taka a fianco della disabilità, supporto a studenti meritevoli, giovani, carcere, persone affett da Sla, cultura per un totale di 293.300 beneficiari finali. Un bilancio da grande azienda della solidarietà quello del 2025 di Fondazione della Comunità Monza e Brianza che in questi mesi festeggia il suo 25° anno di attività. Lo ha fatto nei giorni scorsi allo Sporting club, ma i festeggiamenti continuano con eventi in tutta la Brianza. "La prima scintilla il 18 dicembre 2000 – ricorda il presidente Giuseppe Fontana –: nasce quel giorno la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, con atto notarile, per favorire e supportare lo sviluppo economico, sociale e civile del territorio di Monza e della Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La grande azienda della solidarietà. I venticinque anni della Fondazione con 3.700 progetti per fare il bene

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