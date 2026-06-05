Elly Schlein ha espresso riserve sulla proposta di introdurre una tassa patrimoniale, suscitando divisioni all’interno della coalizione di centrosinistra. La questione ha creato tensioni tra i diversi partiti alleati, con alcune forze che sostengono l’idea e altre che si oppongono. La discussione si concentra sulla possibilità di applicare una tassa sui patrimoni più elevati, ma ancora non ci sono decisioni definitive.

Un'altra retromarcia imbarazzante per Elly Schlein. Il dibattito sulla patrimoniale agita il campo largo. Nel giorno in cui Avs rilancia la tassa sui ricchi, arriva lo stop della segretaria del Pd, che pure si era detta favorevole appena pochi giorni fa: "Ne discuteremo ma la patrimoniale non è tra le cose già condivise nel programma dell'alleanza progressista", ha spiegato Schlein parlando al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo. Quasi contemporaneamente, a Milano, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha riunito alcuni europarlamentari di European Left Alliance, tra cui Ilaria Salis, in un evento che chiariva tutto già dal titolo: Tax the rich. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Schlein frena sulla patrimoniale e spacca il campo largo: ecco la sinistra di governo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caos a sinistra! Così Elly Schlein spacca il campo largo: cosa succedeIl panorama politico a sinistra si sta rapidamente trasformando dopo la recente dichiarazione di Elly Schlein, che ha portato a una divisione...

Patrimoniale ai super ricchi, Schlein affonda il campo largoLa proposta di una tassa sui patrimoni più elevati riaccende il dibattito politico e crea divisioni tra le forze progressiste.

Temi più discussi: Schlein favorevole alla patrimoniale europea: In Italia? Ne discuteremo con gli alleati; Schlein chiude al 'Papa straniero' e rilancia sulla patrimoniale; L'opposizione fa muro contro il governo: La maggioranza fa propaganda; Schlein apre sul leader: Lo scelgano i cittadini.

LA SCHLEIN RILANCIA ANCORA SULLA PATRIMONIALE. La patrimoniale è uno dei temi che scuote la sinistra. Avs la chiede, mentre M5s frena. La questione è sul tavolo, ha spiegato #EllySchlein ma sarà affrontata con gli altri alleati, perché so che su que x.com

Schlein chiarisce: 'La patrimoniale non è nel programma del campo progressista'La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha fornito una chiara e inequivocabile precisazione in merito alle proposte fiscali del campo progressista, affermando con decisione che la patrimo ... it.blastingnews.com

Schlein favorevole alla patrimoniale europea: In Italia? Ne discuteremo con gli alleatiLa leader dem sulla tassazione extra per i miliardari: Non è detto che non si possa intervenire anche da noi, la questione è sul tavolo e va affrontata ... repubblica.it