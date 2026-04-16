Caos a sinistra! Così Elly Schlein spacca il campo largo | cosa succede

Il panorama politico a sinistra si sta rapidamente trasformando dopo la recente dichiarazione di Elly Schlein, che ha portato a una divisione all’interno del campo largo. La decisione è stata presa in modo repentino e ha generato reazioni contrastanti tra i vari esponenti del centro-sinistra. Le conseguenze di questa scelta potrebbero influenzare gli equilibri già consolidati e modificare gli assetti politici in vista delle prossime consultazioni.

La mossa è stata rapida, quasi improvvisa, ma le conseguenze rischiano di essere profonde. Nel pieno dello scontro internazionale innescato dalle parole di Donald Trump contro Giorgia Meloni, Elly Schlein ha scelto una linea che ha sorpreso alleati e avversari: solidarietà alla presidente del Consiglio e difesa delle istituzioni italiane. Un passaggio che, nei fatti, ha segnato uno scarto politico netto, trasformando la segretaria del Pd da leader dell’opposizione a figura che rivendica un ruolo più ampio, quasi istituzionale. Il punto non è solo il contenuto, ma il linguaggio. Quel riferimento al “nostro governo” – pronunciato per respingere attacchi esterni – ha avuto un effetto dirompente dentro il campo largo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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