Una vettura Clio e un camion dell’Amsa si sono scontrati durante la notte a San Siro, provocando cinque feriti. L’incidente è avvenuto tra via Patroclo e Ippodromo, dove si discuteva sulla precedenza al semaforo. Le automediche intervenute sul posto hanno stabilizzato i feriti, portandoli in ospedale. Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Chi aveva la precedenza al semaforo tra via Patroclo e Ippodromo?. Come sono riuscite le automediche a stabilizzare i cinque feriti?. Quali sono le reali condizioni cliniche dei giovani coinvolti?. Perché la dinamica dello scontro tra camion e auto è ancora incerta?.? In Breve Incidente avvenuto tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno verso le 3:30.. Cinque feriti di età compresa tra 23 e 58 anni trasportati in ospedale.. Soccorsi impiegano tre ambulanze e due automediche presso via Patroclo e via Ippodromo.. Pazienti in codice giallo portati agli ospedali Niguarda e Fatebenefratelli.. Scontro violento tra un camion Amsa e una Renault Clio a San Siro: cinque feriti nell’incidente notturno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schianto notturno a San Siro: camion Amsa e Clio, 5 feriti

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