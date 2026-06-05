Nella notte tra il 4 e il 5 giugno, un incidente si è verificato in via Ippodromo a Milano. Un camion dell'Amsa e un’auto sono entrati in collisione, causando cinque feriti. L'allarme è stato dato poco dopo le 3, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. I feriti sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non sono state rese note.

Milano, 5 giugno 2026 – Incidente stradale a Milano nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno. L’allarme è scattato poco dopo le 3 in via Ippodromo. Stando alle prime informazioni l’incidente ha visto coinvolti un’auto e un mezzo dell’Amsa, l’azienda che si occupa della raccolta rifiuti in città. I soccorsi. Tutto è successo alle 3.20 all'incrocio con via Patroclo dove i due mezzi si sono scontrati per motivi ancora in corso di ricostruzione da parte della Polizia Locale. Cinque le persone rimaste ferite, nessuna delle quali versa in gravi condizioni. I feriti, un ragazzo e una ragazza di 23 anni, un ragazzo di 24 e un 30enne, e l'autista del mezzo 58enne, sono stati portati al San Carlo, Fatebenefratelli e Niguarda in codice giallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente tra un camion dell'Amsa e un'auto in via Ippodromo: 5 feriti

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Milano, incidente a catena tra auto e mezzo Amsa: morto un 46enne

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