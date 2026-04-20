Schianto notturno a Besozzo | auto distrugge un muro 2 feriti

Nella notte di lunedì, a Besozzo, un'auto ha perso il controllo e ha travolto una recinzione lungo via 25 Aprile. L'incidente si è verificato poco prima della mezzanotte e ha causato danni alla proprietà privata. Due persone sono rimaste ferite nell'impatto, che ha anche provocato la distruzione di un muro. La zona è stata raggiunta dai soccorritori per prestare assistenza e gestire le conseguenze dell'incidente.

Un violento impatto ha squarciato il silenzio notturno di Besozzo poco prima della mezzanotte di questo lunedì, quando una piccola berlina ha distrutto una recinzione privata sulla via 25 Aprile. Il sinistro ha coinvolto una donna di 30 anni e un uomo di 34, entrambi trasportati d’urgenza in codice giallo presso l’ospedale di Circolo a Varese intorno alle ore 00:53. Le immagini catturate da una telecamera di sorveglianza privata documentano la dinamica del momento: si vedono i fari dell’auto che si avvicinano, seguiti dal rumore secco di una frenata disperata e poi dallo schianto contro il muro di cinta di un’abitazione. L’urto è stato così violento da polverizzare la struttura, provocando la successiva rotazione del veicolo che, fermandosi, ha invaso la corsia opposta senza però colpire altri mezzi in transito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schianto notturno a Besozzo: auto distrugge un muro, 2 feriti Notizie correlate Schianto notturno sulla SS62: auto contro un albero, uomo in codice rossoUn uomo di 56 anni è stato trasferito d’urgenza presso la struttura ospedaliera di Verona Borgo Trento dopo un violento impatto avvenuto nella notte... Schianto nella notte, muore a 21 anni Antonio Basile: l’auto distrugge anche una cappellaUna strada provinciale, il buio della notte e uno schianto devastante che non lascia scampo.