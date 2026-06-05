Un incidente mortale si è verificato ieri mattina sull'autostrada A11, tra i caselli di Capannori e Lucca Est, in direzione mare, poco prima delle 7. Un'auto si è scontrata, causando l'espulsione del conducente sulla carreggiata. La vittima, un uomo di 60 anni, ex ciclista, è deceduta sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Nel terribile impatto è stato sbalzato fuori dal mezzo ed è finito sulla carreggiata. Tragedia sull’autostrada A11, ieri mattina poco prima delle 7 tra i caselli di Capannori e di Lucca Est, in direzione mare. Per cause in corso di accertamento due furgoni si sono tamponati violentemente: uno si è ribaltato e per Michele Quartaroli, 60 anni, residente a Porcari, imprenditore del settore agri-zootecnico, non c’è stato purtroppo niente da fare. Lanciato l’allarme, sono scattati i soccorsi: sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica, due ambulanze, una di Lucca e l’altra della Croce Verde di Porcari. Sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto mortale in A11. La vittima è un 60enne ex ciclista di Porcari

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Schianto mortale in A11 a Lucca Est, la vittima è un 60enne di Porcari

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