Schianto mortale a Bogogno | è Salvatore De Filippo la vittima dell' incidente

Un incidente stradale avvenuto intorno alle 19 a Bogogno ha causato la morte di un uomo. La vettura coinvolta si è scontrata con un altro veicolo, provocando danni ingenti. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma il conducente è deceduto sul colpo. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Uno schianto fatale, che non gli ha lasciato scampo. È morto sul colpo Salvatore De Filippo nell'incidente mortale avvenuto intorno alle 19.30 di venerdì 27 marzo nel territorio di Bogogno al confine con Agrate Conturbia. De Filippo, 46 anni, era in sella alla sua moto, una Benelli 502, quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, si è scontrato con un'auto, una Skoda, venendo sbalzato dal suo mezzo. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In auto c'erano due persone: l'uomo alla guida è stato portato in ospedale in codice giallo, illeso il 15enne che era seduto sul sedile posteriore. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Schianto mortale a Bogogno: è Salvatore De Filippo la vittima dell'incidente Articoli correlati Leggi anche: Massimo Barbè è la vittima dell'incidente mortale di Romentino Leggi anche: Romentino, è Massimo Barbè la vittima dell'incidente mortale di via del Tintoretto Aggiornamenti e contenuti dedicati a Schianto mortale a Bogogno è Salvatore... Argomenti discussi: Incidente mortale a Bogogno. La vittima un motociclista; Schianto mortale a Bogogno: è Salvatore De Filippo la vittima dell'incidente.