Questa mattina, poco dopo le 7.30, si è verificato un incidente mortale in una strada urbana italiana. Un giovane ha perso la vita nello scontro, che ha coinvolto almeno due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini. La vittima aveva circa 20 anni e si trovava alla guida al momento dell’impatto.

Grave incidente stradale questa mattina, venerdì 10 aprile, poco dopo le 7.30, in Italia, con uno schianto che ha trasformato una normale strada urbana in una scena di emergenza. L’impatto è stato violentissimo e ha coinvolto più mezzi, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. In pochi minuti la carreggiata si è riempita di ambulanze, mezzi di emergenza e operatori sanitari. La situazione è apparsa subito critica, con una persona in condizioni disperate e altri feriti assistiti sul posto tra traffico bloccato e grande concitazione. L’incidente è avvenuto a Brescia, in via Serenissima. A scontrarsi sarebbero stati un’automobile, una Renault Captur, e due motociclette, in un impatto che ha coinvolto complessivamente tre persone.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto mortale in Italia, impatto tremendo: chi è la vittima, giovanissimo

Alcamo, incidente mortale in Viale Europa. Perde la vita un giovanissimo

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